Prozess um unhaltbare Zustände in Pflegeheimen begonnen

Güstrow/Krakow (dpa/mv) - Ein Prozess um schwere Missstände in privaten Pflegeeinrichtungen in Krakow am See (Landkreis Rostock) hat am Mittwoch im Güstrower Amtsgericht begonnen. Die Anklage wirft der heute 33 Jahre alten ehemaligen Betreiberin in mehreren Fällen Freiheitsberaubung, Misshandlung Schutzbefohlener, Misshandlung durch Unterlassen sowie Betrug zur Last, sagte die Staatsanwältin in der Anklageverlesung. Zwei Einrichtungen der Beschuldigtin waren im April 2016 durchsucht und geschlossen worden.

Eine Mitarbeiterin der Heimaufsicht berichtete von unhaltbaren Zuständen: Eine Bewohnerin sei abgemagert und hilflos im Dachgeschoss eingeschlossen gewesen, ein anderer im Keller. Beide seien dehydriert gewesen und hätten bei ihrer Entdeckung von einem Notarzt versorgt werden müssen, sagte sie. Nachts seien Pflegebedürftige in Zimmern eingesperrt und nachts im Haus alleingelassen worden. Weitere Prozesstage sind laut Richter bis in den Mai geplant.