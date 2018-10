Prozesse - Konstanz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Konstanz (dpa/lsw) - Der Prozess um eine Bande mutmaßlicher Drogenhändler mit Verbindungen zur Mafia zieht heute in eine eigens dafür umgerüstete Ex-Firmenkantine in Konstanz. "Es gibt neun Angeklagte, dazu 17 Verteidiger. Da wäre auch in unserem größten Saal kein Platz gewesen", sagte eine Sprecherin des Landgerichts Konstanz. Bis Richter- und Anklagebank sowie Zuschauerränge im Ausweichquartier eingebaut waren, hatte die Strafkammer während der ersten beiden Verhandlungstage in Karlsruhe getagt. Auch spezielle Sicherheitsbestimmungen mussten bei dem Umbau berücksichtigt werden, wie die Sprecherin betonte.

Der Prozess, für den 67 Verhandlungstage eingeplant sind, stellt das Landgericht auch personell vor eine Herausforderung. Eine Hilfsstrafkammer sei für diese Zeit geschaffen worden, erklärte die Sprecherin. "Damit es bei Haftsachen nicht zu Stauungen kommt". Ein Ersatzrichter und -schöffe sitzen jeden Verhandlungstag dabei. "Sie können im Notfall einspringen, wenn jemand krank wird. So vermeiden wir, dass dann der ganze Prozess platzt."

Die zwischen 26 und 53 Jahre alten Männer sind unter anderem wegen bandenmäßigen Handels mit Drogen, Körperverletzung, Brandstiftung und in einem Fall auch wegen versuchten Mordes angeklagt.