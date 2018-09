Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Neun mutmaßliche Mafiosi stehen von heute an unter anderem wegen Drogenhandels, Körperverletzung und Brandstiftung vor dem Landgericht Konstanz. Einem von vier Hauptbeschuldigten wird dabei versuchter Mord vorgeworfen: Laut Anklage soll der 49-Jährige im Mai vergangenen Jahres in ein Restaurant in Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Verhandelt wird aus Platzgründen und unter größeren Sicherheitsvorkehrungen vorläufig in Karlsruhe.

Die Männer sollen ab Oktober 2013 in großem Stil mit Drogen gehandelt haben. Dabei verkauften sie der Staatsanwaltschaft zufolge vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis kiloweise Marihuana sowie Haschisch und Kokain. Die Angeklagten, allesamt Italiener oder italienischer Herkunft, sollen mit der sizilianischen Mafia-Organisation Cosa Nostra sowie der kalabrischen 'Ndrangheta in Verbindung stehen.

Das Landgericht Konstanz weicht für den Prozessauftakt sowie den zweiten Verhandlungstag nach Karlsruhe aus. Danach steht für die restlichen der insgesamt 67 geplanten Verhandlungstage eine umgebaute frühere Kantine in Konstanz zur Verfügung. Sie war nicht rechtzeitig zum Prozessbeginn fertig geworden.