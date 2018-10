Direkt aus dem dpa-Newskanal

Konstanz (dpa/lsw) - Im Prozess um bandenmäßigen Drogenhandel mit möglicherweise mafiösen Strukturen vor dem Landgericht Konstanz wollen einige Angeklagte Angaben zur Person machen. Die Verhandlung findet seit Dienstag in einer ehemaligen Firmenkantine statt. Zu Beginn des dritten von 67 geplanten Prozesstagen kündigten einige Verteidiger an, ihre Mandanten wollten Angaben über sich selbst machen.

Kurz darauf wurde die Verhandlung unterbrochen. Die Kammer musste über den Antrag eines Verteidigers auf Aussetzung des Verfahrens beraten. Dieser forderte Einblick in die Originalakten.

In den ersten beiden Prozesstagen in Karlsruhe, wo bis zum fertigen Umbau der Kantine in einem Gerichtssaal verhandelt worden war, hatte nur einer der neun Angeklagten einen kurzen Lebenslauf verlesen lassen. Zur Sache wollte sich zunächst keiner der Männer im Alter von 26 bis 53 Jahren äußern. Bei allen wird ein Bezug zu den Mafia-Organisationen Cosa Nostra und 'Ndrangheta vermutet.

Sie sollen laut Staatsanwaltschaft über Jahre kiloweise Drogen gekauft, geschmuggelt und vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis weiterverkauft haben. Ihnen werden zudem in einem Fall versuchter Mord sowie Körperverletzung und illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt.