Überfall nach eBay-Annonce: Langjährige Haftstrafe gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Im Prozess gegen einen 59-Jährigen wegen eines Überfalls nach einer Anzeige auf eBay-Kleinanzeigen hat die Staatsanwaltschaft sieben Jahre und neun Monate Gefängnis gefordert. Die Verteidigung plädierte am Montag vor dem Landgericht Köln auf zwei Jahre Haft auf Bewährung.

Der 59-Jährige hatte sich im August 2018 bei einer Frau gemeldet, die ein Kinderbett bei eBay angeboten hatte. Beim Verkaufsgespräch am darauffolgenden Tag in ihrer Wohnung in Köln-Deutz soll der Mann die Frau attackiert und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Zunächst hatte der Angeklagte vor Gericht angegeben, er habe Geld erbeuten wollen. Später räumte er ein sexuelles Motiv ein. Mit einem Urteil wird am Mittwoch gerechnet.