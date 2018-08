Tödliche Messerattacke am Ebertplatz: Urteil wird erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Im Strafverfahren um den gewaltsamen Tod eines 22-Jährigen im Oktober 2017 auf dem Kölner Ebertplatz wird heute das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein 26 Jahre alter Mann aus Marokko. Am Tattag soll er an einem Streit im Drogenhändler-Milieu beteiligt gewesen sein. Dabei wurde ein Mann aus dem westafrikanischen Guinea durch einen Messerstich in die Herzgegend tödlich verletzt. Der Angeklagte bestreitet vor Gericht die Tat.

Ursprünglich war der 26-Jährige wegen Totschlags angeklagt. Den Nachweis konnte die Staatsanwaltschaft laut ihrem Plädoyer aber nicht führen. Sie forderte stattdessen, den Marokkaner wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe zu verurteilen. Die Verteidigung plädierte hingegen auf Freispruch.

Die Tat auf dem Ebertplatz hatte für Entsetzen gesorgt. Der Platz galt in der Stadt als Schwerpunkt der Drogenkriminalität. Nach der Gewalteskalation erhöhte die Polizei ihre Präsenz. Mittlerweile ist der Platz umgestaltet worden und zieht viele Besucher an.