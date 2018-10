Prozess um zerstückelten Koch aus China-Restaurant beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Mehr als zwei Jahre nach dem Fund einer zerteilten Leiche am Kölner Rheinufer beginnt heute ein Prozess gegen einen chinesischen Koch. Dem 37-Jährigen wird in dem Verfahren am Landgericht Köln vorgeworfen, einen seiner Kollegen aus einem Kölner China-Restaurant umgebracht und beseitigt zu haben. Zuvor soll es zwischen den beiden Männern häufiger zu Streitereien gekommen sein.

Wie das Opfer genau umgebracht wurde, ist allerdings offen. Der Torso des Toten wurde im Juli 2016 ohne Kopf von spielenden Kindern in einem Plastiksack am Rhein entdeckt. Im Mai 2017 folgten in einem Waldstück der Schädel und weitere Knochen. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem chinesischen Restaurant in der Kölner Innenstadt, wo beide Männer gearbeitet haben sollen.

Angeklagt ist der 37-Jährige wegen Totschlags. Er bestreitet nach Angaben des Gerichts die Vorwürfe.