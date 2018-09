Urteil im Prozess um misshandelte Kita-Kinder könnte fallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Im Koblenzer Prozess um mutmaßlich gefesselte, eingesperrte und zum Essen gezwungene Kita-Kinder könnte heute das Urteil fallen. Zuvor werden vor dem Landgericht die Plädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft erwartet. Mögliche Beweisanträge der Verteidiger könnten das Urteil allerdings auch verzögern.

Die mutmaßlichen Misshandlungen im Kindergarten Regenbogen in Antweiler im Kreis Ahrweiler hatten schon vor rund fünf Jahren bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Beim Prozessauftakt am 8. Mai schwiegen die ursprünglich vier angeklagten Ex-Erzieherinnen zu den Vorwürfen. Nur eine Verteidigerin wies diese ausführlich zurück. Sie sprach von einer Kampagne und einer Hexenjagd.

Wesentliche Anklagepunkte beruhen auf Aussagen von Kindern über lange zurückliegende Ereignisse. Laut einer Gutachterin konnten sie sich aber möglicherweise nicht mehr an eigene Erlebnisse, sondern an spätere Befragungen zu den Vorwürfen erinnern. Im Juli sprach das Gericht daher zwei der vier angeklagten einstigen Erzieherinnen aus Mangel an Beweisen frei. Bei den anderen zwei Frauen gab es auch erwachsene Zeugen. Diese widersprachen sich allerdings. Das Urteil wird somit mit besonderer Spannung erwartet.