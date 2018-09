Geldstrafen gefordert im Prozess um misshandelte Kita-Kinder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Im Koblenzer Prozess um mutmaßlich gefesselte, eingesperrte und zum Essen gezwungene Kita-Kinder hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch Geldstrafen für zwei frühere Erzieherinnen gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freisprüche. Das Urteil sollte am Mittwochnachmittag fallen. Die mutmaßlichen Misshandlungen im Kindergarten Regenbogen in Antweiler im Kreis Ahrweiler hatten schon vor rund fünf Jahren bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Staatsanwältin Daniela Knoop-Kosin warf der Hauptangeklagten Zwangsfütterungen von Kindern vor. Sie habe ihnen die Wangen zusammengepresst und den Kopf nach hinten gedrückt. Ein kleiner Junge habe sich übergeben und weiteressen müssen. Knoop-Kosin forderte wegen Freiheitsberaubung und Nötigung eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 60 Euro, also 9000 Euro für die nicht vorbestrafte Frau. Der damaligen Kita-Leiterin warf die Staatsanwältin Beihilfe zur Nötigung durch Unterlassung vor und plädierte für diese ebenfalls nicht vorbestrafte Angeklagte auf 40 Tagessätze zu je 50 Euro, also 2000 Euro. Die Nebenklage schloss sich diesen Forderungen im Namen mehrerer Kinder an.

Die Verteidiger Elisabeth Flugraff und Ernst Angsten sprachen von einem Kesseltreiben mit falschen Vorwürfen, von unglaubwürdigen erwachsenen Zeugen und von Kindern, deren Aussagen von späteren Fragen beeinflusst worden seien. Allenfalls sei an den Wangen von nicht esswilligen Kita-Kindern "sanfter Druck" angewandt worden, um sie nicht hungrig nach Hause gehen zu lassen. Der Prozess hatte am 8. Mai begonnen.