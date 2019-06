Männer nach Überfall auf Geldtransporter vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Vier Jahre nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) stehen zwei der drei mutmaßlichen Täter in Stuttgart vor Gericht. Von heute an müssen sie sich unter anderem wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die Männer hatten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im Dezember 2015 mitten auf der Straße ein Kurierfahrzeug überfallen und Schmuck und Edelmetalle erbeutet. Ihr Auto stellten sie dabei quer auf die Fahrbahn, um den damals 78 Jahre alten Fahrer des Transporters zum Halten zu zwingen. Sie schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und attackierten den Mann, der schließlich über die Beifahrertür flüchten konnte. Mit dem Transporter und ihrem Wagen ergriffen die Räuber die Flucht, bevor sie beide Fahrzeuge in Brand setzten.

Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft erbeuteten die 35 und 34 Jahre alten Angeklagten zusammen mit einem bislang unbekannten Mittäter Schmuck und Edelmetall im Wert von rund 113 000 Euro. Nach ihnen war unter anderem auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gefahndet worden.