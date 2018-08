Schwarzarbeit und Steuerbetrug: Haft für Bauunternehmer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der frühere Geschäftsführer einer Baufirma aus Neumünster ist wegen Betrugs der Sozialkassen, Lohnsteuerhinterziehung und Schwarzarbeit zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Kieler Landgericht sprach den Mann am Mittwoch in 67 Fällen schuldig. Der 53-Jährige richtete demnach von 2007 bis Februar 2012 durch Schwarzlöhne einen Schaden von mindestens 686 000 Euro an, wie der Vorsitzende Richter sagte. Die Kammer folgte mit ihrem Urteil dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Die Anklage umfasste ursprünglich 171 Fälle mit einem Schaden in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Im Zuge der Beweisaufnahme wurden aber etliche Fälle eingestellt.

Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt und kündigte umgehend Revision an. Der Angeklagte, er ist Vater von drei Kindern, hatte sich auch in seinem Schlusswort als unschuldig bezeichnet. Seine Firma und die seines Sohnes mussten Insolvenz anmelden.