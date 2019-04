Schüsse auf Schwager auf der Autobahn: Knapp 3 Jahre Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Knapp ein Jahr nach einer wilden Verfolgungsjagd und Schüssen auf der Autobahn bei Kiel hat das Kieler Landgericht am Donnerstag den Angeklagten zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Wegen eines Familienstreits hatte der in Beirut geborene deutsche Staatsangehörige auf seinen Schwager gefeuert. Die Kammer hielt aber nach 13 Tagen Beweisaufnahme einen Mordversuch nicht für erwiesen, wie der Vorsitzende Richter Carsten Tepp in der mündlichen Urteilsbegründung sagte. Der in Beirut geborene deutsche Staatsangehörige machte sich demnach im Mai 2018 während einer Verfolgungsjagd mit seinem Schwager nur wegen unerlaubtem Waffenbesitz, Fahrens ohne Führerschein und Sachbeschädigung schuldig. Hintergrund der Tat soll ein Angriff des Schwagers auf den Vater des Angeklagten gewesen sein. Der Vater ist seither schwerbehindert.

Die Kammer sei angesichts der Beweislage zu Gunsten des Angeklagten von einem strafbefreienden Rücktritt einer möglichen Tötungsabsicht ausgegangen, sagte Tepp. So waren laut Sachverständigem alle Schüsse nach unten gerichtet. Solche Schüsse hätten zwar ein erhebliches Risiko, stellte der Richter fest, "aber man schießt nicht nach unten, wenn man den Fahrer treffen will". Der Mann hatte demnach die Absicht, seinen Schwager "einzuschüchtern - anders ist das Verhalten nicht zu erklären". Die Kammer habe auch bei der Kollision die Überzeugung gewonnen, dass "der Angeklagte davon ausging, dass es schon gut gehen wird."

Ganz anders die Rechtsauffassung der Staatsanwältin: Sie wertete die Tat als Mordversuch und beantragte dafür sieben Jahre und fünf Monate Freiheitsstrafe. Der Verteidiger wollte eine Bewährungsstrafe.

In dem Verfahren stand Aussage gegen Aussage. Das Gericht folgte bei der Bewertung des Geschehens der Darstellung des Opfers. Demnach trafen er und der Angeklagte auf dem Weg von Hamburg Richtung Kiel auf Höhe Neumünster aufeinander. Der Angeklagte, der mehrere Wagen vor dem Schwager fuhr, drosselte die Geschwindigkeit seines hochtourigen Sportwagens auf 40 bis 50 Stundenkilometer. Als der Schwager ihn daraufhin überholte, schoss er mehrfach auf dessen Fahrzeug.

Dass der Angeklagte erst geschossen habe, nachdem aus dem Fahrzeug seines Schwagers eine Pistole auf ihn gerichtet worden sei, hielt das Gericht für unglaubwürdig. Der Schwager leidet seit der Verfolgungsjagd und den Schüssen unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und Schlafstörungen, hieß es im Urteil.

Tepp sprach von einem in rechtlich und tatsächlicher Hinsicht schwierigem Verfahren, das vermutlich nicht rechtskräftig werde. "Das Gericht geht von Revision aus." Die Staatsanwältin wollte sich nicht sofort nach dem Urteilsspruch festlegen, ob sie Revision einlegen werde. Sie prüfe das. Dafür hat sie sieben Tage Zeit.

Der Angeklagte, der acht Monate in Untersuchungshaft saß und bereits im Februar auf Anordnung der Kammer auf freien Fuß kam, muss sich bis zur Rechtskraft des Urteils weiter an strenge Auflagen halten und sich mehrfach wöchentlich bei der Polizei melden. Es bestehe nach wie vor Fluchtgefahr, sagte Tepp. Der Mann war nach den Schüssen in Richtung seines früheren Wohnorts Wolfenbüttel geflohen. Er wurde wenige Tage später von der Polizei festgenommen.