Prozess um Trakehner Siegerhengst beginnt

Kiel/Bad Bevensen (dpa/lno) - In der Geschichte des internationalen Trakehner Hengstmarktes in Neumünster streiten sich erstmals Käufer und Verkäufer eines angeblich kranken Siegerhengstes vor Gericht - es geht um 380 000 Euro. Am Landgericht Kiel beginnt heute der Prozess. "Einen solchen Fall hatten wir noch nie, das ist natürlich nicht schön", sagte Lars Gehrmann, Geschäftsführer des Trakehnerverbandes. Der Käufer, ein Züchter aus Bad Bevensen in Niedersachsen, will das 2017 erworbene Pferd zurückgeben, ohne etwas zu bezahlen. Der Verkäufer, ein Züchter aus den Niederlanden, möchte endlich den Kaufpreis von 320 000 Euro bekommen. Bisher hat er keinen Cent erhalten. Außerdem geht es laut Gericht um weitere 60 000 Euro Steuern.