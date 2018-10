Prozess um Millionenraub aus Geldtransporter: Erste Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Im Indizienprozess um einen spektakulären Millionenraub aus einem Geldtransporter hat das Kieler Landgericht am Montag mit der Vernehmung der ersten Zeugen begonnen. Für den Coup müssen sich ein 41-jähriger Fahrer einer Sicherheitsfirma und sein 48 Jahre alter mutmaßlicher Komplize verantworten. Sie sollen im Januar während eines Geldtransports von Hamburg nach Kiel auf einem Parkplatz in Kirchbarkau (Kreis Plön) unbemerkt drei Geldboxen umgeladen haben. Die Anklage lautet auf besonders schweren Fall gemeinschaftlichen Diebstahls mit Waffen. Dafür drohen bis zu zehn Jahre Haft. Der Großteil der Beute war im März bei Haus- und Autodurchsuchungen sichergestellt worden. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Das Landgericht wollte unter anderem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma und der Raststätte anhören sowie Zeugen zu den Fahrzeugen befragen, in denen große Teile des Geldes gefunden wurden.