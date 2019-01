Prozess um Bandenbetrug in Kiel kann weitergehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Prozess um die Abzocke älterer Menschen durch falsche Polizisten im Raum Kiel kann nach anfänglicher Verzögerung weitergehen. Die Verteidigung habe eine angekündigte Besetzungsrüge zunächst zurückgestellt, erklärte der Vorsitzende Richter am Donnerstag vor dem Kieler Landgericht. Die Anwälte des 26 Jahre alten Angeklagten hatten die rechtmäßige Besetzung einer Schöffenstelle anzweifeln wollen. Diese ist laut Gericht allerdings "in Ordnung". Der Prozess war Anfang Januar bereits einmal gescheitert, weil eine andere Rüge erfolgreich gewesen war.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, als Organisator einer Bande im Frühjahr 2018 Senioren um rund 200 000 Euro gebracht zu haben. Mittäter in der Türkei und vor Ort sollen sich als Polizisten und Staatsanwälte ausgegeben haben, um an Wertsachen zu gelangen. Der Mann selbst beteuert, er sei nur ein Handlanger gewesen.

Ein weiterer Prozess, in dem es ebenfalls um den Betrug durch falsche Polizisten geht, sollte später am Vormittag am Landgericht beginnen. Die beiden Verfahren stehen laut einer Gerichtssprecherin jedoch in keinem erkennbaren Zusammenhang.