Millionenraub: Kripobeamtin entlastet Beifahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Im Prozess um einen spektakulären Millionenraub aus einem Geldtransporter ist der damalige Beifahrer des angeklagten Fahrers von der ermittelnden Kriminalbeamtin entlastet worden. Nach dem Diebstahl von rund 2,4 Millionen Euro auf einem Parkplatz in Kirchbarkau war auch der 39-Jährige als möglicher Tatbeteiligter ins Visier der Fahnder geraten. Er wurde - ebenso wie der Fahrer und dessen mitangeklagter Freund - rund zwei Monate intensiv überwacht, schilderte die Beamtin am Donnerstag im Kieler Landgericht. Gegen ihn habe es keinerlei Verdachtsmomente gegeben. Der Verdacht gegen den 39-Jährigen war im Prozess wieder aufgekeimt, als ihn der Fahrer in seinem Geständnis beschuldigte, er sei in die Tatplanung eingeweiht gewesen und habe dafür 10 000 Euro erhalten sollen.