Messerattacke nach Trennung: Iraner in Kiel vor Gericht

Kiel (dpa/lno) - Für eine lebensgefährliche Messerattacke auf seine ehemalige Lebensgefährtin muss sich ein iranischer Flüchtling von heute an vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35 Jahre alten Asylbewerber vor, die Frau aus Eifersucht und verletztem Ehrgefühl Mitte September 2018 in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt mit einem Messer attackiert zu haben. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Die Frau wurde der Anklage zufolge durch einen Stich in die Lunge lebensbedrohlich verletzt, konnte aber gerettet werden. Sie hatte sich nach Flucht und gemeinsamer Einreise in Deutschland von dem Angeklagten getrennt. Das Schwurgericht plant drei Verhandlungstage. Das Urteil könnte demnach am 17. April verkündet werden.

Empörung hatte auch ausgelöst, dass der gewalttätige Übergriff bei einer Einwohnerversammlung mit Innenminister Hans-Joachim Grote über Flüchtlingskriminalität nicht angesprochen worden war. Der Bürgermeister des Ortes hatte zuvor die Zustände um die Erstaufnahmeeinrichtung öffentlich angeprangert. Grote versprach Abhilfe. Anfang März hatte das Schwurgericht einen iranischen Flüchtling wegen einer Messerattacke auf einen Afghanen in der Unterkunft zu einer Haftstrafe verurteilt.