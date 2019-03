Messerattacke nach Fußballspiel in Boostedt: Haftstrafe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Für eine lebensbedrohliche Messerattacke im Flüchtlingsheim Boostedt muss ein 33 Jahre alter Mann drei Jahre und vier Monate in Haft. Das Kieler Landgericht verurteilte den Iraner am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Die Richter hielten es für erwiesen, dass der Mann im Sommer 2018 am Rande des Fußball-WM-Spiels zwischen Iran und Spanien mehrfach von hinten auf einen Afghanen einstach. Die Staatsanwältin hatte vier Jahre wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gefordert. Der Verteidiger verlangte Freispruch und kündigte Revision gegen das Urteil an. Der Angeklagte hatte den Vorwurf bestritten und behauptet, er habe das Tatmesser nur aufgehoben und von sich aus der Polizei gegeben.