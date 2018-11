Geldtransporter-Prozess: Fehler des Einsatzleiters

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der Prozess um einen Millionenraub aus einem Geldtransporter ist am Kieler Landgericht mit der Vernehmung von Kriminalbeamten fortgesetzt worden. Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wurden noch am Freitag erwartet. Ob auch noch das Urteil am selben Tag gesprochen wird, blieb zunächst offen.

Den beiden 41- und 48 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, Anfang Januar während eines Geldtransports von Hamburg nach Kiel auf einem Parkplatz in Kirchbarkau (Kreis Plön) unbemerkt drei Geldboxen mit rund 2,4 Millionen Euro Bargeld umgeladen zu haben.

Ein Kripobeamter verwies in seiner Zeugenaussage am Freitag auf ein Versäumnis des Einsatzleiters der Sicherheitsfirma. Dieser habe am Geldtransporter für die Fahrt von Hamburg nach Kiel eine wichtige Sicherheitsfunktion nicht aktiviert. Deshalb konnte die Heckklappe unterwegs geöffnet werden.