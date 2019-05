Ex-Schwiegervater erschlagen: Elf Jahre Haft gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 64-jährigen Mannes vor einer Schule in Rendsburg hat die Anklägerin am Freitag elf Jahre Haft für den angeklagten Ex-Schwiegersohn gefordert. Die Nebenklage habe sich vor dem Kieler Landgericht der Forderung wegen Totschlags angeschlossen, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Der Anklage zufolge wurde der 64-Jährige Anfang Oktober 2018 von seinem Ex-Schwiegersohn auf offener Straße in Rendsburg erschlagen - vor den Augen von Schulkindern und Eltern. Die Verteidigung forderte eine Haftstrafe von nicht mehr als drei Jahren. Das Urteil soll kommenden Montag (14.30 Uhr) verkündet werden.

In einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung hatte der Angeklagte von einer Tat wie im Rausch gesprochen. Sein Ex-Schwiegervater habe unmittelbar zuvor mit der Tatwaffe, einem Teleskopschlagstock, gegen sein Fahrzeug geschlagen. Als er ihm die Waffe habe entwinden wollen, sei die Situation eskaliert. Einzelheiten erinnerte der 45-Jährige in Deutschland geborene türkische Staatsbürger demnach nicht. Er schlug nach Aussage einer Gerichtsmedizinerin mindestens zehn mal auf den Kopf des inzwischen am Boden liegenden Opfers ein. Der Mann starb einen Tag später an einem Schädel-Hirntrauma.