Ex-Manager von Sig Sauer: Gespräche über Bewährungsstrafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa) - Drei ehemalige Manager der Waffenfirma Sig Sauer aus Eckernförde müssen sich seit Dienstag vor dem Kieler Landgericht wegen des Verdachts illegaler Pistolenlieferungen über die USA nach Kolumbien verantworten. Zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigern liefen Gespräche über eine Verständigung, sagte der Vorsitzende Richter Markus Richter nach Verlesung der Anklage. Im Raum stünden Bewährungsstrafen gegen zwei Angeklagte in Höhe von einem Jahr und sechs Monaten bis ein Jahr und zehn Monaten. Im Falle des dritten Angeklagten, der laut Staatsanwaltschaft eine untergeordnete Rolle in dem Fall spielte, ist eine Strafe zwischen sechs Monaten und einem Jahr im Gespräch.

Laut Anklage sollen die Männer für die Lieferung von mehr als 47 000 Pistolen vom Typ SP 2022 aus Deutschland in die USA zwischen April 2009 und April 2011 verantwortlich sein. Von diesen Waffen wurden in der Folge mehr als 38 000 nach Kolumbien weiterveräußert. Die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) erteilten Genehmigungen schlossen laut Gericht aber eine weitere Ausfuhr nach Kolumbien aus. Laut dem Anwalt von Sig Sauer Eckernförde sei die Ausfuhr genehmigungsfähig gewesen. Der Prozess soll am Mittwoch (15.00 Uhr) fortgesetzt werden.