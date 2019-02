Betrug um Schiffskredit: Haft für Hauptangeklagten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Im Prozess um einen angeblich vermittelten Schiffskredit von 152 Millionen Euro hat das Landgericht Kiel einen Schweizer Finanzdienstleister wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Ein ebenfalls angeklagter Rechtsanwalt erhielt eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Der Anwalt wurde verurteilt wegen Untreue in Tateinheit mit Beihilfe zum Betrug. Das Gericht zieht bei dem Anwalt außerdem mehr als 200 000 Euro ein. Die beiden Verurteilten standen wegen einer Provision ohne Gegenleistung in Höhe von 7,6 Millionen Euro vor Gericht.