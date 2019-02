Abzocke durch falsche Polizisten: Vier Jahre Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Zum Auftakt einer Serie von Prozessen um bandenmäßigen Betrug an Senioren durch falsche Polizisten hat das Kieler Landgericht am Mittwoch ein erstes Urteil gefällt. Die Richter schickten einen 26-jährigen Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in zwei Fällen für vier Jahre und vier Monate in Haft. Der Mann soll als Teil einer Bande im Frühjahr 2018 in Kiel ältere Menschen um rund 200 000 Euro gebracht haben.

Der 26-Jährige agierte laut Anklage im Auftrag von in der Türkei agierenden Drahtziehern und schickte falsche Polizisten zu den Senioren, angeblich um ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrug viereinhalb Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von mehr als 200 000 Euro beantragt. Die Verteidigung forderte zwei Jahre auf Bewährung. Der Angeklagte hat die Taten vor Gericht bedauert.