Urteil gegen Georgensgmünder Reichsbürger ist rechtskräftig

Karlsruhe/Nürnberg (dpa/lby) - Die Verurteilung des Reichsbürgers von Georgensgmünd zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist rechtskräftig. Wie der Bundesgerichtshof am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, nahm die Staatsanwaltschaft ihren Revisionsantrag zurück. Sie wollte erreichen, dass bei dem 51-Jährigen Mann aus Mittelfranken auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung so gut wie ausgeschlossen gewesen.

Zuvor hatte das Gericht bereits den Revisionsantrag der Verteidigung als unbegründet zurückgewiesen. Der Mann hatte bei dem Polizeieinsatz Mitte Oktober 2016 auf Beamte eines Spezialeinsatzkommandos geschossen. Dabei wurde in dem Ort im Landkreis Roth ein 32 Jahre alter Polizist lebensgefährlich verletzt und starb an den Folgen in einer Klinik. Auch zwei weitere Polizisten wurden verletzt.