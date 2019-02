Rapperin Schwesta Ewa wehrt sich gegen Gefängnisstrafe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lhe) - Die Rapperin Schwesta Ewa (34) wehrt sich heute vor dem Bundesgerichtshof (BGH) gegen ihre Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft. Es geht um Straftaten im Rotlichtmilieu. Die Sängerin hatte in einem Prozess in Frankfurt/Main zugegeben, vier junge Prostituierte bei "Ausrastern" geschlagen und getreten zu haben. Das Landgericht verurteilte sie 2017 unter anderem wegen 35-facher Körperverletzung, Steuerhinterziehung und sexueller Verführung Minderjähriger zu der Gefängnisstrafe.

Auch die Ankläger und eine Nebenklägerin haben Revision gegen das Urteil eingelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte der Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Ewa Malanda heißt, außerdem Zuhälterei und Menschenhandel vorgeworfen. Schwesta Ewa saß knapp acht Monate in Untersuchungshaft, seit dem Frankfurter Urteil ist sie wieder frei. Ob die 34-Jährige selbst oder nur ihre Anwälte nach Karlsruhe kommen, war am Vortag noch unklar. Das Urteil kann noch am Donnerstag verkündet werden.