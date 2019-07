Karlsruher Autoschieberprozess: Angeklagte räumt Schuld ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Im Prozess gegen eine mutmaßliche Autoschieberbande in Karlsruhe hat die 47 Jahre alte Angeklagte ihre Schuld eingeräumt. Sie hätte aufhören müssen, als sie gemerkt habe, dass es sich um gestohlene Ware handelte, sagte ihr Verteidiger am Donnerstag vor dem Landgericht Karlsruhe für seine Mandantin. Die Slowakin ist gemeinsam mit einem 34 Jahre alten Libanesen und dessen 37 Jahre altem Bruder mit deutschem Pass wegen Bandenhehlerei, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Sie kauften nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft gestohlene und zerlegte Autos im Wert von mehreren Millionen Euro in Polen und schafften diese von dort ins Ausland.

Die 47-Jährige ließ erklären, dass sie bei den Geschäften nur eine Nebenrolle gespielt und erst spät bemerkt habe, dass es sich um gestohlene Autos handelte. "Ich ging davon aus, dass alles korrekt war." Sie habe mit dem 37-Jährigen eine Liebesbeziehung gehabt und sei in dessen Autohaus in Bühl angestellt gewesen. "Meine Meinung war völlig unwichtig und nicht gefragt." Sie habe Angst gehabt, ihn zu verlieren. Ihr habe die Kraft gefehlt, sich rechtzeitig zurückzuziehen.

Die Verteidiger der beiden anderen Angeklagten kündigten Stellungnahmen ihrer Mandanten zu den Vorwürfen für den weiteren Verlauf des Verfahrens an, das bis Anfang nächsten Jahres dauern soll. Der Vorsitzende Richter wies die beiden Männer darauf hin, dass die Frage eines Geständnisses im Falle einer Verurteilung eine wichtige Rolle bei der Strafhöhe spielen würde. Allein für den Vorwurf der bandenmäßigen Hehlerei gelte für jede Tat ein Strafrahmen bis zu zehn Jahren Haft. (Az: 5 KLs 620 Js 43227/16)