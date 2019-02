Eigentümer-Streit: Darf an Feriengäste vermietet werden?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa) - Ein Streit unter Wohnungseigentümern wegen der Vermietung an Feriengäste erreicht heute den Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH). In der Immobilie in Papenburg im Emsland gibt es acht Wohnungen. Eine Eigentümerin will ihre Wohnung als Ferienwohnung vermieten. Die anderen sind dagegen, sie fühlen sich durch die Wechsel im Haus gestört. (Az. V ZR 112/18)

In der Teilungserklärung, die in einer Eigentümergemeinschaft die Grundsätze des Miteinanders regelt, war Kurzzeit-Vermietung zunächst gestattet. Normalerweise können nur alle Eigentümer gemeinsam so eine Erklärung ändern. In diesem Fall allerdings machten sich die Ferienwohnungsgegner eine Öffnungsklausel zunutze und schlossen mit Dreiviertel-Mehrheit die Vermietung an Feriengäste aus. Die Frage ist, ob das geht. Der BGH kann sein Urteil noch am Verhandlungstag verkünden oder dafür einen Extra-Termin ansetzen.