BGH entscheidet Nachbarschaftsstreit wegen Trompete

Karlsruhe/Augsburg (dpa/lby) - Wegen Trompeten-Musik liegen sich Nachbarn aus Augsburg seit Jahren in den Haaren - seit Freitag beschäftigt ihr Streit in letzter Instanz den Bundesgerichtshof (BGH). Der Trompeter, ein Berufsmusiker beim Staatstheater Augsburg, probt zu Hause und gibt dort jede Woche zwei Stunden Unterricht. Das stört die Nachbarn im Reihenhaus eine Tür weiter. Sie verlangen etwa, dass der Mann seine Wände so gut dämmt, dass bei ihnen nichts mehr zu hören ist.

Das Landgericht hatte dem Musiker stattdessen Auflagen gemacht: Von seltenen Ausnahmen abgesehen darf er nur noch werktags zu bestimmten Zeiten in einem Übungsraum unter dem Dach spielen - insgesamt nicht mehr als zehn Stunden die Woche. "Das scheint uns deutlich zu streng zu sein", sagte die Vorsitzende Richterin Christina Stresemann in der Verhandlung in Karlsruhe. Der Trompeter könne aber auch nicht ständig spielen. Das Urteil wird am 26. Oktober verkündet. (Az. V ZR 143/17)