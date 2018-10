BGH befasst sich mit ungenehmigt aufgenommenen Fotos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa) - Darf man ungefragt Gemälde in einem Museum fotografieren und die Bilder bei Wikipedia veröffentlichen? In einem Streitfall vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe ging es am Mittwoch um Fotos der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim, die aber ausdrücklich das Fotografieren ohne Genehmigung untersagen. Die Gemälde selbst sind gemeinfrei, dass heißt sie unterliegen 70 Jahre nach dem Tod der Künstler nicht mehr dem Schutz des Urheberrechts. Außerdem ging es um eingescannte und veröffentlichte Bilder aus einem Katalog. Das Museum hatte auf Unterlassung geklagt und in den Vorinstanzen Recht bekommen. Das Urteil wird - wie am Mittwoch bekannt wurde - erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. (I ZR 104/17)