Mordprozess Kandel: Landgericht Landau hört weitere Zeugen

Landau (dpa/lrs) - Im Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia in Kandel (Pfalz) hat das Landgericht Landau mit der Vernehmung von Zeugen die juristische Aufarbeitung des Verbrechens vorangetrieben. Ob das Verfahren termingerecht Ende August schließe, sei noch nicht klar, sagte der Verteidiger des Angeklagten Abdul D. am Montag am Rande der nicht öffentlichen Verhandlung.

Der Prozess wird nach Jugendstrafrecht unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da der Angeklagte zur Tatzeit womöglich noch minderjährig war. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund von Mia. Er soll das Mädchen am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt im 9000-Einwohner-Ort Kandel erstochen haben.

Bei der Vernehmung der Zeugen kam es dem Anwalt Maximilian Endler zufolge nicht zu Verzögerungen. Der Jurist nannte die Atmosphäre im Saal am Mittag "nach wie vor sachlich und konzentriert". Dem Gericht zufolge sollen außer Zeugen auch Sachverständige gehört werden. An diesem Dienstag sowie am Mittwoch sind weitere Anhörungen geplant.

Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus und wirft Abdul D. vor, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Seine Motive sollen Eifersucht und Rache gewesen sein. Der Angeklagte hatte seinem Anwalt zufolge zum Prozessauftakt am 18. Juni Reue bekundet. Als Höchststrafe drohen ihm zehn Jahre Haft nach Jugendstrafrecht.