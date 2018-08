Kandel-Mord: Anwalt rechnet nicht mit Streit über Alter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landau (dpa/lrs) - Im Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel rechnet der Verteidiger von Abdul D. nicht mehr mit einer Diskussion über das Alter des Angeklagten. Da das Verfahren aus seiner Sicht ziemlich sicher im August termingerecht zu Ende gehe, sei davon auszugehen, dass das Gericht seinen Mandanten weiter für einen Jugendlichen halte, sagte Anwalt Maximilian Endler am Rande der nicht öffentlichen Verhandlung am Landgericht Landau am Montag.

Am sechsten Verhandlungstag kam es dem Juristen zufolge zu Verzögerungen. So seien am Mittag erst drei von den vorgesehenen zwölf Zeugen vernommen worden. Prozessbeteiligte hätten das bisherige Verhandlungsklima als insgesamt sachlich und angemessen bezeichnet, sagte Endler. Unnötige Schärfe lehne er ab. Das Verfahren wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da der Angeklagte zur Tatzeit womöglich noch minderjährig war. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund von Mia. Er soll das Mädchen am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt erstochen haben.

Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus und wirft Abdul D. vor, heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt zu haben. Seine Motive sollen Eifersucht und Rache gewesen sein. Der Angeklagte hatte seinem Anwalt zufolge zum Prozessauftakt am 18. Juni Reue bekundet.