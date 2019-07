Urteil im Prozess um Schrebergartenmord erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Im Prozess um eine Bluttat in einem Schrebergarten in Oberbayern sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Die Strafkammer des Ingolstädter Landgerichts wollte zudem noch im Laufe des Montags auch das Urteil verkünden.

Der 42 Jahre alte Angeklagte soll an Ostern 2018 in der Kleingartenkolonie in Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) seinen Parzellennachbarn umgebracht haben. Zu Beginn des Prozesses im Mai hatte der Türke auch grundsätzlich zugegeben, dass er den 36-Jährigen erstochen hat. Er schilderte allerdings, dass das spätere Opfer zuerst mit dem Messer auf ihn losgegangen sei. Bei dem Kampf mit dem Nachbarn habe er die Waffe irgendwann zu fassen bekommen und zugestochen. Auslöser sei ein Streit gewesen, den der 36-Jährige provoziert habe.

Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage von einem anderen Tatgeschehen aus. Sie ist überzeugt, dass das Opfer von dem Messerangriff völlig überrascht wurde. Der 42-Jährige soll mindestens elf Mal zugestochen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann daher wegen eines heimtückischen Mordes angeklagt.