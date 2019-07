Schrebergartenmord: Angeklagter muss in Psychiatrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Im Prozess um eine Bluttat in einem Schrebergarten in Oberbayern ist der Angeklagte zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafkammer des Ingolstädter Landgerichts verurteilte den Mann am Montag, weil der 42-Jährige an Ostern 2018 in der Kleingartenkolonie in Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) seinen Parzellennachbarn mit elf Messerstichen umgebracht hat.

Das Gericht ordnete zudem eine Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik an. Der Mann leide an einem Eifersuchtswahn, sagte der Vorsitzende Richter. Seit 2003 habe er immer wieder Bekannte ohne Anlass verdächtigt und bezichtigt, Affären mit seiner inzwischen geschiedenen Ehefrau zu haben. Aus diesem Wahn heraus habe der Angeklagte auch auf seinen wehr- und ahnungslosen Gartennachbarn eingestochen, mit dem er eigentlich befreundet war.

Zu Beginn des Prozesses im Mai hatte der Angeklagte zwar zugegeben, den Mann erstochen zu haben. Er schilderte allerdings, dass das spätere Opfer nach einem Streit zuerst mit dem Messer auf ihn losgegangen sei. Davon ist er laut Gericht wegen seines Wahns immer noch überzeugt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.