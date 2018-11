Feuerwehrmann steht wegen Brandserie vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Ein Feuerwehrmann muss sich heute wegen schwerer Brandstiftung vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Zwischen Januar und Juli dieses Jahres soll er unter anderem Lauben in Kleingartenkolonien, zwei Fahrzeuge und die Terrassenkonstruktion eines leerstehenden Wohnhauses in Brand gesetzt haben. Insgesamt werden dem 33-Jährigen zwei schwere Brandstiftungen sowie zwölf vollendete und drei versuchte Brandstiftungen zur Last gelegt. Laut Anklage wollte er beim Löschen der Brände helfen und damit seinen Kameraden imponieren. Die Polizei hatte den Mann Anfang Juli festgenommen. Seit 5. Juli sitzt er in Untersuchungshaft.

Immer wieder sorgen Feuerwehrmänner für Aufsehen, weil sie aus Geltungsdrang oder Langeweile zu Feuerteufeln werden. Oft endeten die Serien für sie im Gefängnis. Im Dezember 2017 verurteilte ein Richter zum Beispiel einen Feuerwehrmann aus der Nähe von Böblingen zu achteinhalb Jahren Gefängnis. Das Urteil gegen den 36-Jährigen erging nach mehreren Brandstiftungen wegen versuchten Mordes. Er legte die Brände demnach auch, um sich das Einsatzgeld von zehn Euro je Stunde als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zu sichern.