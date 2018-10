Angeklagter äußert sich in Mordprozess zu seinem Leben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Zum Auftakt eines neu aufgerollten Mordprozesses hat sich der Angeklagte am Landgericht Hildesheim zu seinem bisherigen Leben geäußert. "Alles, was man sich erarbeitet hat, ist kaputt gegangen", sagte der 47-Jährige aus Lauenau im Kreis Schaumburg am Mittwoch vor Gericht über die Zeit nach dem Gewalttod seiner Frau. Angaben zur Tat oder seiner Geliebten machte der Angeklagte, der stets seine Unschuld beteuert hatte, nicht. Der Mann sitzt seit September 2015 im Gefängnis.

In einem ersten Urteil sah es das Bückeburger Landgericht nach einem langwierigen Indizienprozess als erwiesen an, dass der Mann am 27. Mai 2015 im Affekt seine Ehefrau mit einer Holzlatte niedergeschlagen hatte. Danach erstickte er sie demnach mit einer Tüte, weil er mit seiner Geliebten zusammenleben wollte. Wegen Totschlags war der Handwerksmeister zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Doch der Angeklagte legte erfolgreich Revision ein. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil des Landgerichts vom Januar 2017 auf und verwies die Sache zur erneuten Verhandlung nach Hildesheim.