81-Jähriger wegen bewaffnetem Überfall vor Gericht

Hildesheim (dpa/lni) - Wegen eines bewaffneten Überfalls auf eine Tankstelle muss sich ab heute ein 81-Jähriger vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Mit einer spitz zulaufenden 25 Zentimeter langen Metallfeile soll der Mann Ende Juni eine Tankstelle in Hildesheim betreten und "Geld her oder es knallt" gerufen haben. Weil die Kassiererin die Drohung zunächst nicht ernst nahm, machte der Rentner laut Anklage eine Stichbewegung mit der Feile. Mit dem Werkzeug soll er dann die Kasse aufgehebelt und 695 Euro erbeutet haben. Der Mann wurde eineinhalb Wochen nach der Tat festgenommen. Als Motiv gab er seine Spielsucht an, die er von seiner Rente nicht habe finanzieren können.