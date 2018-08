42-Jähriger nach Benzinangriff auf Ex-Chef verurteilt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim/Beverungen (dpa/lnw) - Weil er seinen Ex-Chef aus Rache für seine Kündigung mit Benzin übergossen hat, muss ein 42-Jähriger ins Gefängnis. Ein Richter am Landgericht Hildesheim verurteilte den Mann aus Beverungen im Kreis Höxter am Freitag wegen versuchter Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und drei Monaten Haft. Die Strafe entspreche dem Antrag der Staatsanwaltschaft, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Mann hatte dem 47-Jährigen nach Ansicht des Gerichts am 20. Februar vor dessen Haus in Lauenförde an der Weser aufgelauert. Als der Ex-Chef zu seinem Auto gehen wollte, übergoss der 42-Jährige ihn mit Benzin. Dem Opfer gelang es aber, zu flüchten. Der Täter wurde am selben Tag festgenommen und saß seitdem in Untersuchungshaft.

Der Mann hatte zu Prozessstart das Geschehen eingeräumt. Er betonte aber, dass er nur das Auto seines Ex-Kollegen und nicht den 47-Jährigen selber habe in Brand setzen wollen. Bei ihrem Plädoyer rückte die Anklage vom ursprünglichen Vorwurf des versuchten Mordes ab und bezog sich auf versuchte Brandstiftung und gefährliche Körperverletzung. Die Verteidigung hatte auf eine geringere Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten plädiert.