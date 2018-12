Falscher Polizist: Fünfeinhalb Jahre Haft gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein falscher Polizist soll eine ältere Frau um ein Vermögen gebracht haben - und dafür nach dem Willen der Staatsanwaltschaft fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in Tateinheit mit Amtsanmaßung fordere er diese Strafe, sagte Staatsanwalt Christian Fuchs am Montag vor dem Landgericht Heidelberg. Die Angabe des 30-Jährigen, er sei zur Tatzeit im Raum Hagen gewesen, halte er für nicht glaubwürdig. Er legte dem Gericht nahe, in seinem am Nachmittag erwarteten Urteil zu "dieser besonders verwerflichen Tat" auch für Abschreckung weiterer potenzieller Täter zu sorgen. Verteidiger Gerd Salzmann plädierte hingegen auf Freispruch (Az. 1 KLs 430 Js 5973/18).

Die Frau Mitte 60 hatte im Februar nach stundenlangem Telefonterror durch vermeintliche Polizeibeamte Bargeld und Schmuck im Wert von 300 000 Euro einem falschen Polizisten gegeben. Sie tat dies, nachdem die Betrüger einen bevorstehenden bewaffneten Einbruch angekündigt und versprochen hatten, ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Die Sinsheimerin hatte in der Hauptverhandlung angegeben, den Angeklagten als Abholer der Beute zu erkennen. Dies zog der Rechtsanwalt des Angeklagten in Zweifel.