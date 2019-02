Tödlicher Hundeangriff: Urteil im Berufungsprozess erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hechingen (dpa/lsw) - Im Berufungsverfahren um eine tödliche Hundeattacke ist heute mit einem Urteil des Landgerichts Hechingen (Zollernalbkreis) zu rechnen. Das teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Angeklagt ist ein Ehepaar, dessen Hund im Mai 2017 in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) eine 72 Jahre alte Frau tödlich verletzt hatte. Das Tier der Rasse Kangal hatte sich von seinem Halsband losgerissen und die Seniorin mehrfach in Kopf und Hals gebissen.

Das Amtsgericht Sigmaringen hat die Besitzer des Tieres wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt, doch sie gingen in Berufung. Das Verfahren war deshalb Anfang Februar neu aufgerollt worden. Für den Prozesstermin am Mittwoch sind Angaben des Sprechers zufolge die Plädoyers und eine Entscheidung des Gerichts geplant.