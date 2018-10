Teppichhändler sollen alte Damen übers Ohr gehauen haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mit über Teppichen ausgekippten Maden und völlig überzogenen Preisen für die Reinigung sollen zwei Händler Seniorinnen betrogen haben. Die 23 und 26 Jahre alten Männer aus Langenhagen müssen sich vom 22. November an wegen Betrugs und Wucher vor dem Amtsgericht Hannover verantworten, teilte ein Sprecher am Montag mit. In einem Fall sollen sie im August 2017 bei einer 90-Jährigen in einem Seniorenheim unbemerkt lebende Maden ausgeschüttet haben. Die Angeklagten boten an, zwei beschädigte Teppiche zu kaufen und einen weiteren zu reinigen und stellten dafür 21 000 Euro in Rechnung. Eine Bankmitarbeiterin verweigerte aber die Überweisung des viel zu hohen Betrags.

In einem zweiten Fall soll der 26-Jährige 3250 Euro für die Reinigung von Teppichen von einer 70-Jährigen kassiert haben, obwohl der marktübliche Preis dafür bei rund 400 Euro gelegen hätte. Auch hier hatte der Händler laut Anklage zunächst Maden und Larven ausgekippt. Die Teppiche seien entgegen der Vereinbarung weder gewaschen und ausgeklopft noch imprägniert oder rückgefettet worden (Az: 232 Ds 276/18).