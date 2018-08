Prozess um Messerattacke nach Supermarkt-Streit beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Nach der Messerattacke auf eine junge Frau nach einem Streit in einem Supermarkt in Burgwedel stehen die mutmaßlichen Täter seit Dienstag vor Gericht. Ein 17-Jähriger ist wegen versuchten Totschlags angeklagt, er hatte bereits in der Untersuchungshaft ein Geständnis abgelegt. Zusammen mit einem damals 14 Jahre Verwandten muss er sich in einer nicht-öffentlichen Verhandlung vor dem Landgericht in Hannover zudem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Beide Angeklagte stammen laut Gericht aus Syrien.

Vor der Attacke im März sollen der 14-Jährige und sein ein Jahr jüngerer Cousin in einem Supermarkt gerauft haben. Das spätere Opfer und ihr Freund ermahnten die Jugendlichen laut Anklage. Gemeinsam mit dem 17-jährigen Hauptangeklagten sollen die beiden dann auf den Lebensgefährten des Opfers eingeschlagen haben. Als die junge Frau ihren Freund vor einer Messerattacke habe schützen wollen, wurde sie der Anklage zufolge selbst von einem der Angeklagten mit der Klinge schwer verletzt. Die junge Frau lag anschließend tagelang im Koma. Bei dem Prozess tritt sie als Nebenklägerin auf.