Jugendhaft für Messerattacke auf junge Frau nach Streit

Hannover (dpa/lni) - Nach einer Messerattacke auf eine junge Frau in Burgwedel hat das Landgericht Hannover einen 17-Jährigen am Dienstag wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt. Sein 14-jähriger Bruder, der an einem vorangegangenen Streit in einem Supermarkt beteiligt war, wurde zu einem zweiwöchigen Dauerarrest und der Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs verurteilt, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Der Prozess gegen die Syrer hatte hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Bei der Attacke nach einem Streit in einem Supermarkt hatte die 24-jährige Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Tat hatte bundesweit Empörung ausgelöst. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.