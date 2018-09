Urteil in Prozess wegen versuchten Mordes in Hanau erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lhe) - Im Prozess um einen versuchten Mord in Hanau werden heute die Plädoyers und das Urteil am Landgericht Hanau erwartet. Einem 49-jährigen Mann wird vorgeworfen, seine Ex-Frau Anfang Januar mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Er soll seiner geschiedenen Frau an ihrem Wohnhaus aufgelauert und ihr mehrfach mit der 15 Zentimeter langen Klinge in den Oberkörper gestochen haben. Laut Staatsanwaltschaft beging er die Tat heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen.

Bei einer Vernehmung bei der Polizei gab der Mann die Tat zu. Er habe nicht akzeptieren wollen, dass sich die 46-Jährige von ihm getrennt hatte. Opfer und Täter stammen aus der Türkei. Vor Gericht schwieg er allerdings zu den Vorwürfen.

Mehrere Hausbewohner, die den Vorfall am frühen Morgen mitbekommen hatten, schlugen den Angreifer mit einer Dachlatte in die Flucht, bewiesen Zivilcourage und retteten der Frau vermutlich das Leben, wie Oberstaatsanwalt Dominik Mies nach der Tat gesagt hatte.