Nach Messerattacke auf Ex-Frau in Hanau: lebenslange Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hanau (dpa/lhe) - Nach einer Messerattacke mit 21 Stichen gegen seine Ex-Frau ist ihr Mann zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Hanau befand den 49-Jährigen am Dienstag schuldig wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann hatte seiner Frau (46) am Morgen des 5. Januar vor ihrem Wohnhaus in Hanau aufgelauert und sie mit enormer Brutalität mit der 15 Zentimeter langen Klinge attackiert.

Bei einer Vernehmung bei der Polizei gab der Mann die Tat zu. Er habe nicht akzeptieren wollen, dass sich die dreifache Mutter von ihm getrennt hatte. Opfer und Täter stammen aus der Türkei. Vor Gericht schwieg der Mann weitgehend, entschuldigte sich aber am Ende für die Tat.

Nach Ansicht von Oberstaatsanwalt Dominik Mies war es eine "abscheuliche Tat", die geplant und auf "bestialische Weise" umgesetzt wurde. Der Angeklagte habe aus Eifersucht, einem übersteigerten Ehrgefühl und verletztem Stolz gehandelt, weil sich die Frau im Jahr 2015 von dem spielsüchtigen, alkoholkranken und gewalttätigen Mann getrennt hatte.

Laut Staatsanwaltschaft beging er die Tat heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen. Das Gericht entsprach mit dem Urteil der Forderung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage. Verteidigerin Andrea Witz hatte zuvor für ein milderes Urteil plädiert, ohne einen Strafrahmen zu benennen.

Das Opfer überlebte wohl nur dank mutiger Nachbarn. Sie gingen gegen den wie wild auf seine Ex-Frau einstechenden Mann vor. Eine Frau habe ihm mit einer Dachlatte auf den Kopf geschlagen und vertrieben. Damit habe sie dem Opfer vermutlich das Leben gerettet und große Zivilcourage bewiesen, lobte Mies.