Vierfache Mutter getötet: Angeklagter gesteht die Bluttat

Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um die Tötung einer vierfachen Mutter hat der angeklagte Ehemann am Freitag vor dem Hamburger Landgericht die Tat gestanden. "Ich möchte mich bei allen entschuldigen, denen ich damit wehgetan habe", sagte der 50 Jahre alte Deutsche am zweiten Prozesstag. Es sei am Tattag im Dezember 2018 in der Wohnung seiner Frau, die von ihm getrennt lebte, zu einem verhängnisvollen Streit gekommen. "Dann bin ich praktisch total durchgedreht." An die Bluttat selbst habe er kaum noch Erinnerungen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor. Er soll seine Frau in Altona-Nord mit 50 Messerstichen getötet haben.