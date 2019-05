Vergewaltigungsprozess: Angeklagter ist bereits aufgefallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein wegen Vergewaltigung einer 14-Jährigen angeklagter Mann hat nach Angaben eines Türstehers schon vor der Tat mehrfach Ärger in einer Hamburger Diskothek gehabt. Nach der Belästigung von drei jungen Mädchen habe er in dem Club, in dem er selbst arbeite, Hausverbot bekommen, sagte der 35-Jährige am Montag als Zeuge vor der Strafkammer am Landgericht. Bereits Jahre zuvor sei ein solches Verbot für ein Jahr ausgesprochen worden. Nach einer Entschuldigung habe er aber wieder kommen dürfen.

Der Angeklagte soll die 14-Jährige am 21. Oktober 2017 nach Mitternacht in der Großen Freiheit auf St. Pauli kennengelernt haben. Der 43-Jährige soll die Jugendliche in seinem Auto mitgenommen und sie in Altona-Altstadt in dem Fahrzeug vergewaltigt haben. Zuvor soll er mit dem Mädchen erhebliche Mengen Wodka getrunken und Kokain genommen haben. Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch, Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige, Fahren ohne Fahrerlaubnis und weitere Straftaten. Der 43-Jährige hat das Geschehen in einer Erklärung als einvernehmlichen Sex dargestellt.

Der Türsteher berichtete von einem weiteren Zwischenfall auf einem Open Air-Festival in Hamburg im vergangenen Jahr. Dort habe er als privater Besucher beobachtet, wie der Angeklagte zwei junge Frauen bedrängte. Er habe die Security informiert. "Die kannten den Herren schon", sagte der Zeuge. Die Sicherheitsleute hätten den Angeklagte vom Festivalgelände geholt. Das Gericht will weitere Zeugen und Gutachter befragen.