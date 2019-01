Vergewaltigung einer 79-Jährigen: Angeklagter gesteht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Weil er sich im Drogenrausch an einer 79-Jährigen sexuell vergangen hat, muss sich ein 38 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Hamburg wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten. Am ersten Prozesstag gestand der Angeklagte die Tat und zeigte sich davon sehr beschämt. "Ich wollte mich an ihr reiben. Ich wollte sie nicht vergewaltigen. Das könnte ich einer Frau nie antun. Das, was passiert ist, ist sehr sehr schlimm", sagte der Mann am Freitag vor Gericht.

Der Anklage zufolge war der Mann im Sommer 2018 über die geöffnete Tür des Wintergartens in das Haus der Seniorin eingedrungen, als die sich gerade umziehen wollte. Er soll sie aufs Bett geschubst, ihr den Mund zugehalten und sie gewürgt sowie sich an ihr gerieben haben. Dabei hat die 79-Jährige sich gewehrt und geschrien. Schließlich ließ der 38-Jährige vorzeitig von seinem - wie er sagt - zufällig ausgewählten Opfer ab und flüchtete zu Fuß.

Die Polizei kam dem Hamburger schnell auf die Spur, weil sein Personalausweis am Tatort im Ortsteil Schnelsen gefunden worden war. Der Mann hatte in den drei Tagen zuvor viel Marihuana und Amphetamine konsumiert und nicht geschlafen. Er sei deshalb in einem Ausnahmezustand gewesen, den er sich selbst nicht mehr erklären könne. Vor Gericht sagte der Angeklagte zudem, dass er das Alter der Frau auf maximal Ende 50 geschätzt hatte. Der Prozess soll am kommenden Mittwoch (9.30 Uhr) mit der Aussage des Opfers fortgesetzt werden.