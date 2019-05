Prozess um Überfall auf Elektronikmarkt: Fünf Angeklagte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In einem Prozess um einen Überfall auf einen Elektronikmarkt in Hamburg-Wandsbek müssen sich seit Montag drei Männer und zwei Frauen vor Gericht verantworten. Die fünf Angeklagten sollen das Fachgeschäft am 30. Dezember 2017 überfallen haben. Eine der Frauen im Alter von 35 Jahren arbeitete nach Angaben der Staatsanwaltschaft dort als Kassiererin.

Am Tattag soll sie den drei Männern im Alter von 23, 24 und 26 Jahren nach Ladenschluss mitgeteilt haben, dass ihre sechs Kollegen nun den Markt durch den Personalausgang verlassen würden. Die Komplizen lauerten den Mitarbeitern demnach maskiert an der Tür auf und bedrohten sie mit einer Schreckschusswaffe.

Die Angestellten mussten sich auf den Boden legen, die Hände über den Kopf halten. Die Räuber fesselten sie mit Kabelbindern und forderten ihre heimliche Komplizin auf, den Tresor zu öffnen. Dann flüchteten sie mit 111 000 Euro. Die zweite angeklagte Frau, eine 58-Jährige, soll die Männer im Auto gefahren haben.

Zunächst geriet die Kassiererin bei der Polizei in Verdacht. In einer Vernehmung habe sie ihren damaligen Lebensgefährten, den 26-Jährigen, belastet, sagte ein Gerichtssprecher. So kamen die Ermittlungen ins Rollen. Die drei männlichen Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft, während die ehemalige Kassiererin Zeugenschutz bekommt. Am nächsten Verhandlungstag, am Freitag, will die Strafkammer am Landgericht den Angeklagten Gelegenheit geben, sich zu äußern. Ein Urteil könnte Anfang Juni gesprochen werden.