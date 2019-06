Prozess um Überfall auf Elektronikmarkt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Im Prozess um einen Überfall auf einen Elektronikmarkt in Hamburg-Wandsbek hat die Staatsanwaltschaft am Montag Haftstrafen zwischen zwei und acht Jahren für die fünf Angeklagten gefordert. Das teilte die Gerichtspressestelle mit. Die drei Männer und zwei Frauen sollen das Fachgeschäft am 30. Dezember 2017 überfallen haben.

Eine der Frauen arbeitete nach Angaben der Staatsanwaltschaft dort als Kassiererin. Am Tattag soll die 36-Jährige den drei Männern im Alter von 23, 24 und 26 Jahren nach Ladenschluss mitgeteilt haben, dass ihre Kollegen nun den Markt durch den Personalausgang verlassen würden. Die Komplizen bedrohten die sechs Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe und fesselten sie. Die Räuber forderten ihre heimliche Komplizin auf, den Tresor zu öffnen. Dann flüchteten sie mit 111 000 Euro. Die zweite angeklagte Frau, eine 58-Jährige, soll die Männer im Auto gefahren haben.

Für den 26-Jährigen beantragte die Staatsanwaltschaft den Angaben zufolge acht Jahre Haft. Die beiden anderen Männer im Alter von 23 und 24 Jahren sollen für sechseinhalb beziehungsweise sechs Jahre hinter Gitter. Die Strafforderung für die ehemalige Kassiererin lautete vier Jahre.

Die 58-Jährige könnte nach dem Willen der Staatsanwaltschaft mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren davonkommen. Die Verteidigung habe für die Frau Freispruch gefordert und für die vier übrigen Angeklagten bewährungsfähige Haftstrafen von maximal zwei Jahren, hieß es. Das Urteil soll am Mittwoch verkündet werden.