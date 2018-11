Prozess um Stromtod eines Kindes: Supermarktleiter angeklagt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit bitteren persönlichen Vorwürfen hat am Dienstag ein Prozess um den Tod eines Kindes in einem Hamburger Supermarkt begonnen. Die Verteidiger der Marktbetreiber und die Vertreter der Familie des Opfers warfen sich gegenseitig Bedrohungen über soziale Medien vor. In dem Prozess geht es um den vierjährigen Jonathan, der am 1. Juni 2016 starb, einen Tag nach dem er laut Anklage beim Einkaufen mit seinem Vater einen Stromschlag erlitten hatte.

Angeklagt sind die Betreiber des Marktes im Stadtteil Harburg. Dem 44 Jahre alten Mann und seiner 48-jährigen Schwester wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Sie sollen die Stromleitung für einen LED-Trafo entweder selbst unsachgemäß verlegt haben oder einen Dritten mit der Arbeit beauftragt haben. Dadurch sei Strom in das Metallgeländer an der Kasse geflossen, das der Junge berührte.